30 Tote bei Unwettern und Überschwemmungen in Peking

Bei schweren Regenfällen in der chinesischen Hauptstadt Peking sind bis Montagnacht 30 Menschen ums Leben gekommen. Dies meldete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Dienstag. Die Todesfälle ereigneten sich den Angaben zufolge in den bergigen nördlichen Bezirken der Stadt, 28 davon in Miyun und zwei in Yanqing. In den nördlichen Stadtteilen fielen demnach bis zu 543,4 Millimeter Regen. 80.322 Einwohner von Peking seien evakuiert worden.