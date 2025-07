Waffenruhe zwischen Thailand und Kambodscha hält

Trotz Vorwürfen aus Bangkok hat die im Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha vereinbarte Waffenruhe weitgehend gehalten. "Es gab ein Gefecht, aber alles wurde geklärt, als sich die Militärchefs trafen", sagte Malaysias Ministerpräsident Anwar Ibrahim, der am Vortag ein Waffenstillstandsabkommen vermittelt hatte, am Dienstag. Wenige Stunden nach Inkrafttreten der Feuerpause hatte die thailändische Armee der Gegenseite eine Verletzung der Vereinbarung vorgeworfen.

Beide Länder teilten am Dienstag mit, die im Rahmen des Abkommen vereinbarten Treffen zwischen ranghohen Militärvertretern beider Seiten hätten wie geplant stattgefunden. Nach Angaben der thailändischen Streitkräfte wurden bei drei Treffen an der Grenze Deeskalationsmaßnahmen vereinbart, darunter "ein Ende von Truppenverstärkungen oder Bewegungen, die zu Missverständnissen führen könnten".

Wenige Stunden nach Inkrafttreten einer Waffenruhe warf die thailändische Armee der Gegenseite eine Verletzung der Vereinbarung vor. "Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Vereinbarung stellte die thailändische Seite fest, dass kambodschanische Streitkräfte bewaffnete Angriffe auf mehrere Gebiete innerhalb des thailändischen Hoheitsgebiets gestartet hatten", erklärte Armeesprecher Winthai Suwaree am Dienstag.

Der thailändische Außenminister Maris Sangiampongsa bestätigte vor Journalisten, dass es Angriffe seitens Kambodschas gegeben und Thailand auf diese aus reiner Selbstverteidigung reagiert habe. Er habe wegen Kambodschas Verstößen gegen die Vereinbarung ein Protestschreiben unter anderem an den chinesischen Außenminister Wang Yi und dessen US-Amtskollegen Marco Rubio geschrieben.

Dies stelle einen "vorsätzlichen Verstoß gegen die Vereinbarung dar" und sei ein klarer Versuch, "das gegenseitige Vertrauen zu untergraben", fügte der Armeesprecher hinzu. "Thailand ist gezwungen, entsprechend zu reagieren und sein legitimes Recht auf Selbstverteidigung auszuüben", betonte er.

Die Feuerpause begann in der Nacht auf Dienstag um Mitternacht (Ortszeit). In der 20 Kilometer von der Grenze entfernt gelegenen kambodschanischen Stadt Samraong berichtete ein AFP-Journalist, dass die Explosionen eine halbe Stunde vor Mitternacht aufgehört hätten und die Ruhe bis zum Morgengrauen anhielt. "Die Lage an der Front hat sich seit der Waffenruhe um Mitternacht entspannt", erklärte seinerseits der kambodschanische Regierungschef Hun Manet am Dienstag in der Früh auf Facebook.

Auch nach Angaben des stellvertretenden Ministerpräsidenten von Thailand, Phumtham Wechayachai, herrscht nun an der Grenze zwischen Thailand und Kambodscha Ruhe. Am Vormittag kamen Militärführer beider Länder direkt an der Grenze zusammen und bestätigten die Waffenruhe. Es sei eine Aussetzung aller Truppenbewegungen vereinbart worden, hieß es in einer Mitteilung der thailändischen Armee. Auch ein bereits am Montag angekündigtes Treffen des "General Border Committee" am kommenden Montag wurde bestätigt. Dabei handelt es sich um ein bilaterales Gremium zur Zusammenarbeit in Grenzfragen.

Zuvor hatten sich Thailand und Kambodscha bei Friedensgesprächen in der malaysischen Stadt Putrajaya auf eine "bedingungslose" Waffenruhe geeinigt. Der Vereinbarung zufolge soll es am Dienstagmorgen ein Treffen der Militärchefs Thailands und Kambodschas geben. Zudem werden sich die Grenzkommission der Nachbarländer am kommenden Montag in Kambodscha treffen.

Bei den am Donnerstag ausgebrochenen Kämpfen waren nach offiziellen Angaben mindestens 38 Menschen getötet worden. Auf thailändischer Seite wurden laut Bangkok elf Soldaten und 14 Zivilisten getötet. Phnom Penh bestätigte den Tod von acht Zivilisten und fünf Soldaten.