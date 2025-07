Trinkwasser in Gurk mit Kolibakterien belastet

Das Trinkwasser in großen Teilen der Kärntner Gemeinde Gurk (Bezirk Sankt Veit an der Glan) ist weiterhin mit Kolibakterien belastet. Das berichteten Ö3 und ORF.at in der Nacht auf Dienstag. Die Leitungen in Gurk müssten nun gespült werden, hieß es. Am Donnerstag werde die nächste Probe gezogen. Aktuell seien keine Krankheitsfälle bekannt, hieß es demnach von der Gemeinde.