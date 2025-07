Israel wirft weitere Lebensmittel über Gaza ab

Den dritten Tag in Folge sind nach israelischen Angaben Hilfsgüter aus der Luft über dem Gazastreifen abgeworfen worden. Die Lieferungen umfassten 52 Paletten mit Lebensmitteln, die in den vergangenen Stunden an Fallschirmen von jordanischen, emiratischen sowie erstmals auch ägyptischen Flugzeugen abgeworfen wurden, wie die israelische Armee mitteilte. Die drei Länder koordinieren demnach ihre Abwürfe mit Israel. Auch Deutschland will mit dem Abwurf von Hilfsgütern beginnen.