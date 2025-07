Auto im Zillertal erfasste Fußgänger mit voller Wucht: Zwei Männer schwer verletzt

Der Fußgänger (36) und der Autolenker (26) wurden schwer verletzt in die Innsbrucker Klinik gebracht.

Tux – Zwei Schwerverletzte forderte am Montagabend ein Unfall im Tuxer Ortsteil Vorderlanersbach. Wie die Polizei berichtet, kam ein Autofahrer kurz vor 22 Uhr von der Tuxer Straße (L6) ab und erfasste mit voller Wucht einen Fußgänger am Gehsteig.

Der 36-jährige Bulgare wurde in ein Feld geschleudert und blieb schwer verletzt liegen. Der Pkw, gelenkt von einem 26-Jährigen aus der Slowakei, rammte noch ungebremst ein Carport und kam auf einem Betonsockel zum Stillstand.

„Couragierte Ersthelfer betreuten die beiden schwer verletzten Unfallbeteiligten und setzten die Rettungskette in Gang“, so die Polizei. Der Autolenker musste von der Tuxer Feuerwehr aus seinem Wagen geborgen werden. Nach der Erstversorgung durch Rettung und Notarzt wurden die beiden Männer in die Klinik Innsbruck gebracht. (TT.com)