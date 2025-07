Tiroler Reitshammer scheitert im Vorlauf, Mladenovic erreicht Finale über 50 m Brust

Singapur – Luka Mladenovic hat bei der Schwimm-WM in Singapur das Finale über 50 m Brust erreicht. Der Salzburger schlug am Dienstag in seinem Semifinale nach 26,93 Sek. an und kam damit auf die achtbeste Zeit, ex aequo mit Antoine Viquerat. Mladenovic und der Franzose mussten daher später noch einmal ins Wasser, dabei war der Österreicher in 26,97 knapp schneller. Das Finale findet am Mittwoch (13.54 Uhr) statt. Für Martin Espernberger war über 200 m Delfin im Semifinale Endstation.