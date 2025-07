Tiroler Reitshammer scheitert im Vorlauf, zwei OSV-Asse erreichen das Halbfinale

Singapur – Martin Espernberger und Luka Mladenovic haben bei der Schwimm-WM in Singapur jeweils das Halbfinale erreicht. Espernberger gewann über 200 Delfin in 1:55,45 Min. seinen Vorlauf und markierte die zehntschnellste Zeit. Debütant Mladenovic stieg über 50 Brust in 27,20 Sek. als Gesamt-16. auf. Iris Julia Berger über 200 m Kraul (17./1:58,54) und Bernhard Reitshammer über 50 Brust (31./27,53) schieden aus.