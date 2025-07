Warten hat ein Ende: Erster Trailer zum dritten Teil von „Avatar“ veröffentlicht

Lange wurde er erwartet, nun gibt es einen ersten Trailer zum dritten Teil des Cameron-Blockbusters „Avatar“. Er liefert Einblicke, worauf die ZuschauerInnen in „Fire and Ash“ freuen dürfen.

Los Angeles – Einen ersten Vorgeschmack auf den dritten Teil der erfolgreichen „Avatar“-Filmreihe liefert ein am Montag veröffentlichter Trailer. „Avatar: Fire and Ash“ folgt auf die beiden Megablockbuster „Avatar: Aufbruch nach Pandora“ (2009) und „Avatar: The Way Of Water“ (2022), die beide mehrere Milliarden US-Dollar einspielten.