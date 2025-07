Stabhochspringer Klotz sprang den Zweifeln davon

Eisenstadt – Zuerst die Zweifel, dann die Saisonbestleistung: Noch wenige Tage vor dem Start der Raiffeisen Austrian Open in Eisenstadt war der Einsatz von Stabhochspringer Riccardo Klotz (ATSV Innsbruck) wegen einer Bänderverletzung am Sprunggelenk mehr als fraglich. Ein paar intensive Reha-Einheiten später stand die Teilnahme fest – und nicht nur das: Klotz machte im Burgenland gehörig Eindruck.

Mit einer neuen Saisonbestleistung von 5,45 Metern sprang der Scharnitzer im hochkarätig besetzten Meeting auf Rang sechs. Nur wenige Tage später bestätigte der Stab-Artist dann mit dem erneuten sechsten Platz seine Form bei den Balkan Championships in Volos (GRE). Das gab wichtige erste Zusatzpunkte im Kampf um einen EM-Start 2026. Die Bestleistung des YOG-Silbernen von 2015 in Tiflis liegt immer noch bei 2022 in Graz erreichten 5,65 Metern. (TT)