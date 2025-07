Felssturz in den Dolomiten: Wanderwege gesperrt, 100 Personen evakuiert

Beide Flanken der Cima Falkner in den Brenta-Dolomiten wurden von einem Felssturz getroffen. Sofort wurden mehrere Wanderwege und Kletterrouten gesperrt, rund hundert Wanderer und Bergsteiger mussten in Sicherheit gebracht werden.

Trient – Ein massiver Felssturz in der Brenta-Gruppe der Dolomiten im Trentino, konkret an der Cima Falkner, hat in den vergangenen Tagen die italienischen Behörden dazu veranlasst, Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Etwa 100 Wanderer und Alpinisten wurden evakuiert, mehrere Wanderwege und Kletterrouten umgehend gesperrt. Fortschreitende Gesteinsbrüche und das Auftauen von Permafrost wurden von einem Expertenteam bei einem Helikopter-Sondierungsflug als Ursachen festgestellt.