E-Bike und Mountainbike in Haller Tiefgarage abgebrannt

Die Haller Feuerwehr wurde am Dienstag zu einem Brand in einer Tiefgarage gerufen: Gegen 11 Uhr war aus noch unbekannter Ursache ein dort abgestelltes E-Bike in Brand geraten. Das Fahrrad sowie ein daneben abgestelltes Mountainbike wurden durch das Feuer zerstört, der Parkplatz wurde ebenfalls beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Personen kamen nicht zu Schaden, es gibt laut Polizei keine Hinweise auf Fremdverschulden. (TT.com)