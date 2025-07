Bouldern, Beats und beste Stimmung: Verein Klettern in Osttirol lädt zum 23. Bouldercup

Beim KIOT Bouldercup 2025 in der RGO-Arena Lienz kommt alles zusammen, was Spaß macht. Mitmachen dürfen alle, Anmeldung am Samstag direkt vor Ort.

Lienz – Den Auftakt am Freitag, den 15. August, macht die bekannte „Sitzstartparty“, ein Open-Air-Event, das um 18 Uhr beginnt. Die Musik dazu kommt von Buena Banda und den DJs von SubMovement. Am Samstag, den 16. August, geht es mit dem Bewerb weiter. Über 80 Boulder:innen treten im K.O.-Modus gegeneinander an. Jede Runde bringt neue, kreative Boulderprobleme.

© Klaunzer-Sporer

In den Vorrunden hat jeder vier Minuten Zeit pro Boulder und darf innerhalb dieser Zeit beliebig viele Versuche starten. Herunterfallen? Kein Problem, einfach erneut probieren! Im großen Finale steigt die Spannung: Die Finalist:innen dürfen einander nicht zusehen und warten in der ISO-Zone. Sobald sie an der Reihe sind, haben sie jeweils vier Minuten Zeit, um die Boulder on sight zu lösen – also ohne vorherige Infos oder beobachtete Tricks.

© Kasadelica