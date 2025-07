Mehr Sonne als zuletzt, weiter keine Hitze: Wann der Sommer in Tirol zurückkehren könnte

Innsbruck – Die vergangenen Tage waren in Tirol vor allem von Regen und einer Temperatur geprägt, die eher an den September als an den Juli erinnert. „Vorerst ändert sich das Wetter nicht wesentlich, es bleibt wechselhaft“, erklärt Reinhard Prugger, Meteorologe von den Meteo-Experts. Ein Tief über Nordeuropa hat das Wetter in den Alpen im Griff und sorgt weiter für unterdurchschnittliche Temperaturen.