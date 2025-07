Grausamer Fund: Zwei Kängurus in deutschem Tierpark enthauptet

Eine blutige Tat hält die Ermittler in Solingen im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen derzeit auf Trab. Im dortigen Tierpark hat ein unbekannter Täter zwei Kängurus getötet und enthauptet.

Solingen – Ein Unbekannter hat in einem Tierpark im nordrhein-westfälischen Solingen offenbar zwei Kängurus getötet und enthauptet. Die Tiere waren bereits kurz vor Ostern gefunden worden, wie die Staatsanwaltschaft in Wuppertal am Dienstag mitteilte. Das Verletzungsbild deutete zunächst auf einen Raubtierbiss hin. Erst Untersuchungen einer Spezialistin für Tierschutzdelikte ergaben, dass ein Mensch die Tiere „mit einem Schneidwerkzeug“ getötet und die Köpfe mitgenommen hatte.