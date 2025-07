Moped prallte frontal gegen Auto: 15-Jähriger bei Unfall in Baumkirchen schwerst verletzt

Zwei Jugendliche mussten nach einer Frontalkollision in der Bahnunterführung in Baumkirchen in die Klinik gebracht werden.

Baumkirchen – Ein 15-Jähriger hat am späten Dienstagnachmittag bei einem Unfall in Baumkirchen schwere Verletzungen davongetragen, eine 13-Jährige wurde ebenfalls verletzt. Zu dem Unfall kam es gegen 17.30 Uhr in der Bahnunterführung. Der 15-Jährige war laut Polizei mit seiner um zwei Jahre jüngeren Mitfahrerin mit einem Moped auf der L 224 unterwegs. In der Kurve der Unterführung kam es zum frontalen Zusammenstoß mit dem Auto eines 55-Jährigen, woraufhin die beiden Jugendlichen vom Moped stürzten.