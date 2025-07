85-Jährige wird in Götzens nach Treppensturz erst am nächsten Tag gerettet

Götzens – Am Montagabend ereignete sich in Götzens ein häuslicher Unfall, bei dem eine 85-jährige Österreicherin über die Treppe stürzte. Dabei, so die Polizei, blieb ihr linker Fuß in den Stäben des Geländers hängen. Die Frau war nicht in der Lage, sich eigenständig aus ihrer misslichen Lage zu befreien und wurde erst Tags darauf am Vormittag von ihrem Bruder gefunden, nachdem dieser sie am Telefon nicht erreichen konnte.