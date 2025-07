Deutsche Biathletin Dahlmeier wird weiter gesucht

Die Suche nach der im Karakorum-Gebirge in Pakistan verunglückten deutschen Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier soll am Mittwoch in der Früh fortgesetzt werden. Am Dienstagabend war die Suche nach der 31-Jährigen aufgrund der hereingebrochenen Dunkelheit vorerst eingestellt worden, wie ein Sprecher der Tourismusbehörde vor Ort der Deutschen Presse-Agentur mitgeteilt hatte.