Erdbeben löst Tsunami-Warnung in Russland und Japan aus

Ein schweres Erdbeben der Stärke 8,6 hat am Mittwoch die russische Halbinsel Kamtschatka am Pazifik erschüttert. Laut Aussagen des russischen Regionalministers für Notlagen, Sergej Lebedew, traf eine drei bis vier Meter hohe Tsunami-Welle daraufhin auf Küstenabschnitte der Halbinsel, die im äußersten Osten Russlands liegt. Die japanische Wetterbehörde erklärte, sie erwarte eine bis zu drei Meter hohe Tsunami-Welle an größeren Küstenabschnitten.