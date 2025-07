Nach Erdbeben auch Vulkanausbruch auf Kamtschatka-Halbinsel

Wenige Stunden nach dem schweren Erdbeben vor Kamtschatka ist auf Russlands fernöstlicher Halbinsel auch der höchste Vulkan ausgebrochen. Am Kegel des 4.750 Meter hohen Kljutschewskoj sei ein starkes Glühen zu beobachten, teilten Geophysiker von der Russischen Akademie der Wissenschaften mit. An einer Flanke laufe Lava herab, Explosionen seien zu hören.

Der Berg, auch bekannt als Kljutschewskaja Sopka, liegt etwa 400 Kilometer nördlich der Regionalhauptstadt Petropawlowsk-Kamtschatski. Er gilt als der höchste aktive Vulkan Eurasiens und gehört zum Pazifischen Feuerring. Die gesamte Region ist seismisch sehr aktiv.

Das Beben vor der Küste der fernöstlichen Halbinsel hatte nach russischen Angaben eine Stärke von 8,7 - nach Messungen in den USA und Deutschland 8,8. In etlichen Ländern in der Pazifikregion wurden Tsunami-Warnungen ausgegeben und erst viele Stunden später aufgehoben. In Japan wurden bis zu 1,3 Meter hohe Wellen registriert, aber vorerst keine Schäden gemeldet. In Russland gab es laut Behörden mehrere Verletzte und lokale Überflutungen.

Auch das russische Zivilschutzministerium hob seine Tsunami-Warnung unterdessen auf. Auf Kamtschatka habe es keine bedeutenden Wellen gegeben, teilte das Ministerium in seinem Telegram-Kanal mit. Im Wesentlichen hätten die Gebäude dem Beben standgehalten, hieß es. Die Begutachtung der Bausubstanz laufe aber noch. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte, dass sich die erdbebensichere Bauweise auf der Halbinsel bewährt habe. Die Frühwarnsysteme hätten ordnungsgemäß funktioniert. Wo es Tsunami-Gefahr gegeben habe, seien die Menschen rechtzeitig in Sicherheit gebracht worden. "Bis dato sind uns noch keine Fälle von betroffenen Österreicherinnen oder Österreichern bekannt", hieß es auf APA-Anfrage aus dem Außenministerium in Wien.

Zuvor hatten die Behörden mehrere Verletzte gemeldet. Die Patienten erhielten in Krankenhäusern die erforderliche Hilfe, sagte der regionale Gesundheitsminister Oleg Melnikow in seinem Telegram-Kanal. Genaue Opferzahlen nannte er nicht. In der Regionalhauptstadt Petropawlowsk-Kamtschatski rannten laut der Agentur Tass verängstigte Menschen barfuß ins Freie. Kleiderkästen stürzten um, Autos rutschten über wackelnde Straßen. Im Norden der Inselgruppe Kurilen kam es zu Überschwemmungen.

Es habe vier Tsunami-Wellen gegeben, sagte Alexander Owsjannikow, Verwaltungschef im Kreis Sewero-Kurilsk auf der Insel Paramuschir. Das Wasser drang demnach 200 Meter ins Landesinnere ein. Die russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti meldete unter Berufung auf Einsatzkräfte, dass die größte Welle bis zu fünf Meter hoch gewesen sei. Nach Angaben des Zivilschutzes wurden der Hafen der Stadt Sewero-Kurilsk und ein Fischereiunternehmen dort teilweise überflutet. Auf Kamtschatka seien rund 60 Urlauber von einem Strand evakuiert worden.

An Japans Pazifikküste traf eine mehr als einen Meter hohe Flutwelle ein. In einem Hafen der nordöstlichen Präfektur Iwate sei eine 1,30 Meter hohe Welle registriert worden, berichteten lokale Medien. An der Küste anderer Präfekturen wurden Wellen von bis zu 80 Zentimetern beobachtet. Die Behörden hatten Warnungen vor einem bis zu drei Meter hohen Tsunami ausgegeben. Der Norden Japans liegt dem Erdbebengebiet geografisch mit am nächsten. Mehr als zwei Millionen Menschen wurden aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Inzwischen wurde die Warnung auf die unterste Stufe herabgesetzt.

Der Betreiber der japanischen Atomruine Fukushima Daiichi forderte wegen der Tsunami-Warnung alle Arbeiter zur Evakuierung auf. Der Konzern Tokyo Electric Power (Tepco) bestätigte der "Japan Times", dass sie sich alle auf höher gelegenen Gebieten in Sicherheit gebracht haben. In dem Atomkraftwerk im Nordosten des Inselreichs war es am 11. März 2011 infolge eines schweren Erdbebens und gewaltigen Tsunamis zu mehreren Kernschmelzen gekommen, nachdem die Kühlsysteme ausgefallen waren.

In Japan beeinträchtigte die Tsunami-Warnung auch den Verkehr - und das während der Hochsaison ausländischer Touristen. Der Straßen-, Bahn- und Flugverkehr sei teils unterbrochen, Fabriken mussten ihren Betrieb einstellen, meldete die japanische Wirtschaftszeitung "Nikkei".

Auf dem zu den USA gehörenden Archipel Hawaii kamen Flutwellen an, die höchste erreichte laut dem Sender CNN 1,50 Meter. Für die Inselgruppe im Pazifik, die Tausende Kilometer vom Erdbebengebiet entfernt liegt, galt zeitweise eine Tsunami-Warnung des staatlichen Tsunami-Warnzentrums. Sie wurde mittlerweile aber auf die Stufe Gelb - das entspricht einer Empfehlung (Advisory), und keiner Warnung (Alert) mehr - heruntergestuft, wie auf der Karte des National Tsunami Warning Center auf der Plattform X zu sehen ist. Strände allen voran auf der größten Insel Hawaii - auch Big Island genannt - waren dort zuvor evakuiert worden.

Alle Häfen wurden für den Schiffsverkehr gesperrt. Die Flüge von und nach Maui seien für den Dienstagabend (Ortszeit) gestrichen worden, sagte Gouverneur Josh Green in einer Pressekonferenz. Etwa 200 Menschen hätten in einem Terminal Zuflucht gefunden. Die Flughäfen seien bisher nicht von Schäden betroffen.

Entlang der US-Westküste wie etwa in Kalifornien warnten Behörden vor den Wellen und riefen Bewohner einiger Küstenorte auf, sich in höher gelegene Gebiete zu begeben. Alaska stellte sich ebenfalls auf höhere Wellen ein, auch für die kanadische Westküstenprovinz British Columbia galt besondere Vorsicht in Küstennähe. Mehrere Länder Lateinamerikas mit Küsten am Pazifik gaben ebenfalls Warnungen vor Flutwellen heraus, darunter etwa Mexiko, Guatemala, Ecuador, Peru und Chile.

China hob am Nachmittag gegen 15.00 Uhr (Ortszeit) eine zuvor ausgegebene gelbe Tsunami-Warnung für die Küsten der Provinz Zhejiang und von Shanghai auf. Das teilte das zuständige Tsunami-Warnzentrum auf Grundlage der jüngsten Überwachungssituation mit. Ganz entspannt ist die Lage dennoch nicht: Shanghai bereitete sich auf die Ankunft eines Tropensturms vor. In Taiwan rief die zentrale Wetterbehörde die Bewohner der Küstenregion dazu auf, wachsam zu bleiben und die nötigen Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen.

Die Philippinen hoben am Nachmittag ebenfalls ihre Warnung vor einem möglichen Tsunami als Folge des schweren Erdbebens auf. Basierend auf den verfügbaren Daten der Meeresspiegelüberwachungsstationen seien keine signifikanten Meeresspiegelschwankungen oder zerstörerischen Tsunamiwellen registriert worden, teilte das örtliche Institut für Vulkanologie und Seismologie (Phivolcs) mit. Alle bisher herausgegebenen Empfehlungen für die Bevölkerung würden damit aufgehoben, hieß es.

Zuvor hatten die Philippinen und auch Indonesien Menschen in Küstennähe aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Indonesien meldete indes kleinere Tsunami-Wellen. Laut der indonesischen Behörde für Meteorologie, Klimatologie und Geophysik (BMKG) erreichten sie aber eine Höhe von maximal 0,2 Metern. Zuvor hatten Tsunami-Warnungen für mehrere östliche Provinzen wie etwa Nordsulawesi gegolten. In besonders gefährdeten Küstenregionen wurden vorsorglich Schulen geschlossen und Evakuierungen eingeleitet.

Mit 8,8 war das Hauptbeben laut der US-Erdbebenwarte USGS das weltweit stärkste seit der Katastrophe von Fukushima im März 2011 - und wurde seit Beginn der Messungen überhaupt nur von fünf Beben übertroffen. Laut der Russischen Akademie der Wissenschaften war es das heftigste Erdbeben auf Kamtschatka seit 1952.

Das Zentrum des Bebens lag den Angaben zufolge in der offenen See, etwa 130 Kilometer vor der nur dünn besiedelten Küste Kamtschatkas, und relativ tief unter dem Meeresboden. Seither kam es laut USGS zu Dutzenden Nachbeben vor Kamtschatka. Die zwei stärksten Nachbeben hatten demnach die Stärken 6,9 und 6,3.

In der südostasiatischen Region riefen die Tsunami-Warnungen bei nicht wenigen Menschen schlimme Erinnerungen wach: Am 26. Dezember 2004 hatte ein gewaltiges unterseeisches Beben der Stärke 9,1 vor der Küste von Sumatra eine riesige Flutwelle ausgelöst. Neben Indonesien gab es damals auch zahlreiche Opfer in anderen Ländern, von Thailand über Indien bis Tansania. Etwa 230.000 Menschen kamen ums Leben.