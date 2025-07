Nach und nach erreicht Hilfe die hungernde Bevölkerung in Gaza

Im Gazastreifen droht eine Hungersnot. Angesichts der katastrophalen humanitären Lage in Gaza beteiligt sich nun auch Deutschland an einer Luftbrücke. Israelische NGOs sprechen erstmals von Völkermord.

Gaza – Während die humanitäre Katastrophe im Gazastreifen immer erschreckendere Ausmaße annimmt und die internationale Kritik an Israels Kriegsführung immer lauter wird, gehen die Kämpfe im abgeriegelten Küstenstreifen weiter. Israelische Soldaten sollen nach palästinensischen Angaben erneut mindestens 13 Menschen nahe einem Verteilzentrum für humanitäre Hilfe im Gazastreifen getötet haben. Zudem gab es wieder Berichte über Angriffe auf Wohngebiete. Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde wurden bisher bereits knapp über 60.000 Palästinenser im Gazastreifen getötet. Israels Armee kündigte am Wochenende an, eine humanitäre Feuerpause in Teilen des Palästinensergebiets einzuhalten.

Deutschland und Jordanien starten Luftbrücke für Gaza

Deutschland und Jordanien starteten gestern eine Luftbrücke zur Versorgung der Menschen im Gazastreifen mit Hilfsgütern. Auch Frankreich und Großbritannien wollen sich an der Luftbrücke beteiligen. Österreich beteiligt sich nicht. Zwei deutsche Transportflugzeuge seien bereits unterwegs, teilte Deutschlands Kanzler Friedrich Merz am Dienstag mit. Die beiden Flugzeuge vom Typ A400M würden in Jordanien ausgerüstet und aufgetankt, „damit sie die entsprechenden Missionen ab dem Wochenende spätestens, möglicherweise sogar schon ab morgen fliegen können“, sagte Merz auf einer Pressekonferenz mit dem jordanischen König Abdullah II. in Berlin. Helfer halten den Abwurf von Hilfsgütern aus der Luft wegen der relativ geringen Mengen für ineffektiv und auch teuer, etwa im Vergleich zu Lastwagentrans­porten.

Merz drohte Israel zugleich erstmals mit Maßnahmen, sollte das Land die humanitäre Lage in dem Kriegsgebiet nicht schnell verbessern. Unterdessen sind dort am Montag 200 Lastwagen mit Hilfsgütern angekommen. Weiteren 260 Lkw sei die Einfuhr in den Gaza­streifen genehmigt worden.

Ladstwagen mit Hilfsgütern passieren die Grenze zum Gastreifen. © imago/Anadolu

Trump fordert Israel zum Helfen auf

„Ich möchte, dass sie dafür sorgen, dass sie das Essen bekommen“, entgegnete US-Präsident Donald Trump bei einem Besuch in Schottland auf die Frage, was er beim nächsten Gespräch mit Israels Premier Benjamin Netanjahu bereden werde. Auf die Frage, welche Verantwortung Israel dafür trage, dass die Hilfslieferungen die Menschen in Gaza erreichen, antwortete Trump: „Israel trägt eine große Verantwortung.“ Israel bestreitet, dass es im Gazastreifen eine Hungerkatastrophe gibt. Dagegen erklärte die Weltgesundheitsorganisation, die Unterernährung unter den rund zwei Millionen Bewohnern habe „alarmierende Ausmaße“ erreicht.

Im Gazastreifen droht über zwei Millionen Menschen eine Hungersnot. © AFP

Israelische NGOs verurteilen Vorgehen im Gaza­streifen als „Genozid“

Zwei israelische Menschenrechtsorganisationen haben in einem beispiellosen Schritt das Vorgehen Israels im Gazastreifen als Völkermord gebrandmarkt. Die Organisationen B’Tselem und Ärzte für Menschenrechte Israel kommen in zwei Berichten zu dem Schluss, dass Israel einen „Genozid“ an den Palästinensern begeht. B’Tselem spricht von einem „koordinierten Vorgehen, um vorsätzlich die palästinensische Gesellschaft im Gazastreifen zu zerstören“. Die Organisation beruft sich dabei auch auf Äußerungen ranghoher israelischer Politiker. Ärzte für Menschenrechte Israel wiederum spricht von einer „bewussten und systematischen Zerstörung des Gesundheitssystems des Gazastreifens“.

US-Veteran berichtet von Kriegsverbrechen

„Ich bin zweifellos Zeuge von Kriegsverbrechen geworden. Ich war Zeuge, wie israelische Streitkräfte Mörsergranaten, Artilleriegeschosse und Panzergranaten auf unbewaffnete Zivilisten abfeuerten“, berichtete ein ehemaliger US-Elitesoldat, der bei einem Verteilzentrum für Hilfsgüter im Gazastreifen im Einsatz war, gegenüber der britischen BBC.

Die niederländische Regierung verhängt Einreiseverbote gegen die rechtsextremen israelischen Minister Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich. Zudem bestellt sie den israelischen Botschafter ein, um die „unerträgliche und unvertretbare“ Lage in Gaza zu kritisieren.