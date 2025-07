Starkes Erdbeben vor Halbinsel Kamtschatka löst Tsunami-Welle in Russland und Japan aus

Ein schweres Erdbeben der Stärke 8,7 hat am Mittwoch die russische Halbinsel Kamtschatka am Pazifik erschüttert. Laut Aussagen des russischen Regionalministers für Notlagen, Sergej Lebedew, traf eine drei bis vier Meter hohe Tsunami-Welle daraufhin auf Küstenabschnitte der Halbinsel, die im äußersten Osten Russlands liegt. Ein Tsunami habe auch die nördliche japanische Insel Hokkaido erreicht, berichtete der Rundfunksender NHK.

Die japanische Wetterbehörde hatte zuvor gesagt, sie erwarte eine bis zu drei Meter hohe Tsunami-Welle an größeren Küstenabschnitten. NHK berichtete, dass die Regierung für einige Gebiete Evakuierungsanordnungen erlassen hat. Das US-Tsunami-Warnsystem warnte ebenfalls vor „gefährlichen Tsunami-Wellen“ innerhalb der nächsten Stunden entlang einiger Küsten im Pazifik. Über drei Meter hohe Wellen seien möglich an den Küsten der nordwestlichen hawaiianischen Inseln und der russischen Küste. Ein bis drei Meter hohe Wellen könnten die Küsten Japans, Guams und Hawaiis treffen.

Nach der Tsunamiwarnung brachte der Betreiber des havarierten japanischen Atomkraftwerks Fukushima eigenen Angaben zufolge seine Arbeiter in Sicherheit. „Wir haben alle Arbeiter und Angestellten evakuiert“, sagte eine Sprecherin des AKW-Betreibers Tepco am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. In dem Kraftwerk seien keine Auffälligkeiten festgestellt worden, fügte sie hinzu. Das am Meer gelegene Atomkraftwerk Fukushima war kurz nach einem schweren Seebeben am 11. März 2011 von einem fast 15 Meter hohen Tsunami getroffen worden. Das Kühlsystem des Kraftwerks fiel aus, in drei der sechs Reaktoren kam es zur Kernschmelze. Es war das schlimmste Atomunglück seit der Tschernobyl-Katastrophe von 1986.