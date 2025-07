Halbverwildert: 15 Katzen suchen ein neues Zuhause mit viel Freiheit

Die Katzen sind nicht an Menschen gewöhnt und lebten in Freiheit. Ihr bisheriger Gönner kann sie nicht mehr versorgen.

Der Tierschutzverein für Tirol 1881 sucht dringend Plätze für 15 halbwilde Katzen. Die Tiere sind nicht an den engen Kontakt mit Menschen gewöhnt, leben entsprechend auch nicht in Wohnungen. Sie wurden bisher von einem Mann versorgt, der sich nun aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr um sie kümmern kann.

Die Katzen werden gesund und kastriert vermittelt. „Da sie sich in Gesellschaft wohler fühlen, wäre es ideal, wenn sie mindestens zu zweit oder dritt aufgenommen werden“, teilt der Tierschutzverein in einer Presseaussendung mit.

Die ersten ein bis zwei Wochen sollten sie in einem geschützten Raum angefüttert werden, damit sie sich an ihren neuen Platz gewöhnen und lernen, wo sie Nahrung finden. Danach bleiben sie in der Regel von selbst in ihrer neuen Umgebung.