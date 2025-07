Trio um deutschen Ski-Weltmeister kehrte nach Verletzungspause zurück

Im Dezember hatte sich der deutsche Ski-Weltmeister Alexander Schmid zum wiederholten Mal einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. Daraufhin fiel der Goldmedaillen-Gewinner im Parallel-Riesenslalom (2023 in Courchevel/Meribel) erneut mehrere Monate aus. „Das war ein harter Schlag ins Gesicht“, sagte Schmid ein halbes Jahr später in einem Interview mit BR24.

Das große Ziel bleibt die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2026 in Cortina d'Ampezz. Diesbezüglich setzte der 31-Jährige zuletzt offenbar einen Schritt in die richtige Richtung. Und geteilte Freude war sogar dreifache Freude: Denn auch seine deutschen Ski-Kollegen Sebastian Holzmann und Simon Jocher absolvierten nach ihren Verletzungspausen bereits ihre ersten Trainingseinheiten auf Schnee.