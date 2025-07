Unbekannter wollte in Faggen in mehrere Häuser einbrechen

Ein Unbekannter versuchte in der Nacht auf Mittwoch in Faggen in mehrere Einfamilienhäuser einzubrechen. Laut bisherigen Ermittlungen sowie Aufzeichnungen von Überwachungskameras versuchte der Gesuchte zwischen 1.40 und 4.35 Uhr, durch geöffnete Keller- bzw. Seiteneingangstüren in drei Häuser zu gelangen.