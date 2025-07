Zahlreiche Einbruchsversuche in Faggen: Wertvolle Fahrräder gestohlen

Nachdem die Polizei am Mittwoch von drei nächtlichen Einbruchsversuchen in Faggen berichtet hatte, stellte sich heraus, dass es wohl deutlich mehr versuchte und teils erfolgreiche Einbrüche waren: Offenbar waren zahlreiche Gebäude, Garagen und Gärten im Ortsgebiet aufgesucht worden, berichtet die Polizei am Donnerstag.