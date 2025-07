Nach 18 Einbrüchen in Tirol: Mutmaßlicher Serien-Täter festgenommen

Innsbruck – Ein umtriebiger Einbrecher ist der Tiroler Polizei ins Netz gegangen. Vor rund drei Wochen nahmen Beamte in Innsbruck einen 38-Jährigen fest, der mehrere Einbrüche begangen haben soll. Insgesamt werden dem Österreicher 18 Taten zur Last gelegt. Kurios: die Serie begann wenige Tage, nachdem der Verdächtige aus der entlassen wurde. Die mehrjährige Strafe musste er wegen ähnlicher Delikte absitzen.

Begonnen hat die Reihe an Einbrüchen Anfang Mai dieses Jahres, wie die Exekutive in einer Aussendung mitteilt. Betroffen waren hauptsächlich Gastronomiebetriebe und Dienstleistungsunternehmen im Bezirk Kitzbühel, sowie in der beziehungsweise in der Region rund um die Landeshauptstadt. Die Vorgangsweise sowie Spuren an den Tatorten führten die Ermittler recht rasch zum 38-Jährigen.