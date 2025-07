Stars, Schlager und Ohrwürmer: Heidi Klum feiert „HeidiFest“ in München

„Ich freue mich jetzt schon, die Lieder lauthals mit meiner Familie, Freunden und meinen geladenen Gästen, mitzusingen“, kündigte die 52 Jahre alte Moderatorin („Germany"s Next Topmodel“) an. Mit dabei sind laut Mitteilung etwa die Schlagerveteranen Marianne und Michael („Rund samma, g'sund samma“), Ex-Modern-Talking-Musiker Thomas Anders („You"re My Heart, You"re My Soul“) und die Popband Münchener Freiheit („Ohne dich schlaf ich heut Nacht nicht ein“).