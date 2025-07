Gerüchteküche brodelt: Datet Katy Perry Kanadas Ex-Premier Justin Trudeau?

Der amerikanische Popstar Katy Perry und der kanadische Ex-Premier Justin Trudeau haben mit einem mutmaßlichen gemeinsamen Abendessen Spekulationen ausgelöst. Das Portal tmz.com veröffentlichte Fotos, die die beiden Prominenten Dienstagabend am Tisch des schicken Lokals „Le Violon“ in Montreal zeigen sollen. Die zwei wirken darauf sehr in ein Gespräch vertieft, Perry hört Trudeau zu.