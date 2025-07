Richterin Martina Eberherr erzählt: Welche Strafen wirklich sinnvoll sind

„Tatort Tirol“, der Crime Podcast der Tiroler Tageszeitung geht in die Verlängerung. In der zweiten Staffel ist Martina Eberherr, Richterin am Landesgericht Innsbruck, zu Gast. Sie berichtet im Podcast von ihrer Berufswelt. So gebe es für Richterinnen und Richter auch immer ein Abwägen, welche Strafe bei einzelnen Taten auch wirklich Sinn ergeben.