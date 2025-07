Einmal so sein wie Robin Hood

Wie kaum eine andere Sportart vereint der Bogensport Körper und Geist, Präzision und Kraft, Eleganz und Geschichte. In Tirol gibt es viele Möglichkeiten, diesen Sport einmal auszuprobieren.

Bogenschießen ist eine besondere Kunst, denn sie fordert die Symbiose zwischen Mensch und Material ein. Der Bogen ist ein klassischer Verstärker von Reichweite und Kraft, deswegen hatte der Bogen sich schon seit Jahrtausenden in der Jagd und Kriegsführung etabliert. Ein wohl gerichteter Pfeil kann Beute erlegen oder Schlachten entscheiden. Heute allerdings stehen vor allem die Philosophie und der sportliche Aspekt im Vordergrund. Das intuitive Bogenschießen wird mit einfachen Bogen, ohne technische Visierhilfen ausgeübt. So stehen der Mensch, seine Intuition sowie sein Selbstvertrauen im Mittelpunkt, um den Schuss zu meistern. Umgeben ist man dabei von der unmittelbaren Natur, denn diese Art des Schießens wird auf Rundparcours mit abwechslungsreicher Feld- und Flurlandschaft, in die keine oder nur wenige Eingriffe vorgenommen werden, praktiziert. Die Ziele werden in der Landschaft gekonnt inszeniert – ein Hirsch auf der Lichtung, ein laufender Keiler oder ein Uhu in einer felsigen Landschaft. Dabei steht nicht nur die sportliche Herausforderung im Zentrum, sondern auch das körperliche und seelische Wohlbefinden. Beim Bogensport werden Muskulatur, Bänder, Sehnen, Wirbelsäule und Gelenke sowie Atmung, Geist und Seele in Einklang gebracht. Die Konzentration ist in dieser Sportart Voraussetzung, den Bewegungsapparat gezielt einzusetzen.

Ob traditionell mit Langbogen oder modern mit Recurve – auf der Indoor- 3D-Anlage in Kirchberg ist alles möglich. © gabriel marques

Der Einstieg ist leicht. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Bewegungen, die Körperspannung, das Zielen – all das lässt sich in der Praxis erlernen. Viele Vereine bieten Schnupperkurse an. Dort kann man auch die nötige Ausrüstung ausleihen. Die Trainer helfen bei der Wahl des passenden Bogens: Jeder Bogen hat nämlich ein bestimmtes Zuggewicht. Das ist die Kraft, die benötigt wird, um die Bogensehne zu spannen. Wenn die Technik stimmt, macht es von Mal zu Mal mehr Spaß.

Die Ziele werden in der Landschaft gekonnt inszeniert. © TVB Wipptal | WBSC