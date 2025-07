Zu schlecht ausgerüstet: 17-köpfige Wandergruppe musste im Pitztal gerettet werden

Glimpflich endete ein Rettungseinsatz für 17 in Bergnot geratene Menschen im Pitztal. Was war geschehen? Wie die Polizei am Mittwoch berichtet, unternahm am Montag eine internationale Gruppe von 17 Personen eine Exkursion. Die Gruppe startete gegen 15.30 Uhr von der Bergstation der Rifflseebahn und begab sich auf den Fuldaer Höhenweg in Richtung Taschachhaus. Laut Polizei waren die TeilnehmerInnen für die hochalpine Tour nicht angemessen ausgerüstet, was bei der Gruppe zu erheblichen Schwierigkeiten führte.