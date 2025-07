„Lex Lieferando“ kommt: Freie DienstnehmerInnen bekommen mehr Sicherheit

Kündigungsschutz, Mindestentlohnung und die Aufnahme in den Kollektivvertrag sollen die Arbeitsbedingungen für Tausende Beschäftigte mit einem freien Dienstvertrag verbessern.

Wien – Es ist die so genannte „Lex Lieferando“, in Bezugnahme auf monatelange Streiks, das Feilschen um Lohnerhöhung und einen Kollektivvertrags-Abschluss, der nur wenig später zur Kündigung von knapp 1000 Beschäftigten führte.

Wie das Sozialministerium am Montag mitteilte, soll die Reform der Arbeitsverhältnisse von freien Dienstnehmerinnen und Dienstnehmern bereits 2026 in Kraft treten. Vorgesehen sind Kündigungsfristen, eine Mindestentlohnung und die Möglichkeit, die Beschäftigten auch in Kollektivverträge miteinzubeziehen. Das Motiv der Novelle ist klar: Freie Dienstverträge und die damit verbundene Umgehung arbeitsrechtlicher Bestimmungen sollen weniger attraktiv gemacht werden.