Auf die Zugspitze um jeden Preis: Bergrettung und Bergwacht im Dauereinsatz

Die Bergwacht Grainau in Bayern hat derzeit mit Einsätzen im Zugspitzgebiet jede Menge zu tun. Trotz des schlechten Wetters wollten in den vergangenen eineinhalb Wochen zahlreiche Menschen auf den höchsten Gipfel Deutschlands. Auch die Bergrettung Ehrwald muss immer wieder in Richtung Zugspitze ausrücken.