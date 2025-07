Nach Stichflamme aus Schmelzofen: Arbeitskleidung entzündet, Mann verletzt

In Hall war es am Mittwoch zu einem Arbeitsunfall gekommen. Gegen 18.35 Uhr war ein 57-Jähriger in einem Betrieb mit Arbeiten an einem Schmelzofen beschäftigt, wobei er auch eine Schutzausrüstung trug. Als er den Deckel des Schmelzofens öffnete, kam ihm eine Stichflamme entgegen, welche ihn am Oberkörper und im Gesicht traf und die Kleidung entzündete.

Er konnte die Kleidung noch selbständig ausziehen und ging in die Umkleide, um sich in der Dusche abzukühlen. Mitarbeiter, die den Vorfall beobachtet hatten setzten die Rettungskette in Gang und leisteten Erste Hilfe. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Verletzte mit Verbrennungen 1. und 2. Grades im Gesichts- und Halsbereich sowie an der Brust und am rechten Arm in die Universitätsklinik Innsbruck eingeliefert. (TT.com)