Auto überschlug sich in Sölden und landete am Dach, zwei Frauen in Klinik gebracht

Ein unglücklicher Unfall passierte zwei Frauen am Mittwochnachmittag in Sölden, als sich bei einem Unfall ihr Pkw überschlug. Die Lenkerin war gegen 14.45 Uhr auf Höhe der Giggijochbahn vermutlich gegen den Randstein gefahren. Dabei hob es das Fahrzeug an und überschlug es. Der Pkw blieb am Dach liegen.