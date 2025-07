Streif-Sieger Crawford bekam seine Hahnenkamm-Gondel: „Gewinnst nicht für dich allein“

Was für eine Power das kanadische Speedteam einst hatte, illustriert eine beinahe unheimliche Serie in Kitzbühel zwischen 1980 und 1983: Vier Siege in Serie feierten die Crazy Canucks rund um Ken Read, Steve Podborski und Todd Brooker damals auf der Streif. Die Durststrecke seit damals endete heuer im Jänner dank James Crawford und nun durfte sich der 28-Jährige neuerlich freuen. Am Ort seines größten Triumphs wurde ihm eine Gondel der Hahnenkammbahn gewidmet: „17 Mal musste ich in Kitzbühel an den Start gehen, um endlich zu gewinnen. Worte können kaum beschreiben, was mir das bedeutet“, sagte der Speedspezialist aus Toronto. Dass der Abfahrtssieg auf der Streif am 25. Jänner 2025 gleichzeitig sein erster Weltcupsieg war, macht den Tag für James Crawford nur noch spezieller.