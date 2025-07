An Stau-Wochenenden im Einsatz: Warum ein ADAC-Flugzeug über Tirols Autobahnen fliegt

Seit 1969 hebt die ADAC Flugbeobachtung ab und überwacht aus der Luft den Verkehr auf den Straßen in Südbayern, Salzburg und auch Tirol. Staus können so schon im Vorfeld erkannt werden. An starken Reisetagen, wie sie am kommenden Wochenende erwartet werden, steuert Hauptpilot Robert Sandler oft die Route bis zum Brenner und über den Fernpass an.