Kino unter Sternen, Schwaz feiert und in Osttirol wird es stürmisch: Das ist los in Tirol

Der August ist in Tirol angekommen. Auch wenn sich die Temperaturen eher nach Mai anfühlen und der Himmel alles andere als ungetrübt ist, muss man zumindest bei den Events am Wochenende nicht Trübsal blasen. So wird in Schwaz am Samstag das Stadtfest gefeiert, im Osttiroler Schlaiten sorgt die Sturmnacht für viel Wirbel und ab Freitag kann man im Zeughaus wieder einen Monat lang jeden Abend Filme schauen. Was sonst noch los ist? Unser kompakter Überblick sagt es euch.