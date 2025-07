USA verhängen Sanktionen gegen Palästinensische Autonomiebehörde

Die USA haben Sanktionen gegen die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) sowie gegen die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) verhängt. Zur Begründung erklärte das Außenministerium in Washington am Donnerstag unter anderem, dass beide Organisationen weiterhin den „Terrorismus“ unterstützten, indem sie zur Gewalt anstachelten und Gelder an palästinensische Terroristen und deren Familien zahlten.