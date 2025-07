Bundeskanzler Stocker vorerst gegen späteren Pensionsantritt

Wien – Trotz der Zurufe vom Wirtschaftsflügel der Partei und der Industriellenvereinigung will Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) die Pensionsdebatte nicht weiter befeuern. Er spricht sich gegen eine Erhöhung des gesetzlichen Pensionsalters aus. Priorität habe die Steigerung der Wirtschaftsleistung, und dafür werde eine Pension mit 70 im Jahr 2035 nicht das Kriterium sein, sagte er der APA. „Wir haben die Pensionsreform auf den Weg gebracht, und ich verwehre mich dagegen, dass die so kleingeredet wird“, erinnert Stocker an die Teilpension und weiteren Maßnahmen zur Anhebung des faktischen Antrittsalters. Dies soll eine Budgetentlastung von rund zwei Mrd. Euro pro Jahr bringen: „Wenn uns das gelingt, dann haben wir, glaube ich, viel geschafft. Sollte es uns nicht gelingen, gibt es den Nachhaltigkeitsmechanismus, und da ist die Anhebung des gesetzlichen Pensionsalters eine der Maßnahmen, die dann beschlossen werden kann.“