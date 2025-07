Schönheits-Eingriffe nehmen auch in Tirol zu: Worauf man achten sollte

Prof. PD Dr. Dolores Wolfram Raunicher MBA wurde in St. Anton am Arlberg geboren und studierte an der Leopold Franzens Universität in Innsbruck Medizin. Sie hat sich 2013 habilitiert und mehr als 3000 operative Eingriffe erfolgreich durchgeführt. Sie leitet an der Universitätsklinik Innsbruck das Team für ästhetische und rekonstruktive Brustchirurgie. Aufgrund ihrer klinischen und wissenschaftlichen Expertise wird sie regelmäßig zu nationalen und internationalen Kongressen eingeladen und ist aktives Mitglied in zahlreichen Fachgesellschaften.

© Universitätsklinik Innsbruck/Langert