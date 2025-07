Doch nicht in Innsbruck? Benkos erster Strafprozess könnte in Wien stattfinden

Die Anklage gegen Benko war in Innsbruck eingebracht worden. Sein Anwalt hat aber nun einen Antrag gestellt, dass die Hauptverhandlung zum ersten Strafprozess in Wien stattfinden soll.

Wien, Innsbruck – Der erste Strafprozess für René Benko könnte in Wien stattfinden. Sein Anwalt, Norbert Wess, hat laut einem Bericht der Tageszeitung Der Standard beantragt, dass eine allfällige Hauptverhandlung nicht in Innsbruck, sondern in Wien stattfindet.