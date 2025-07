Hungersnot im Gazastreifen: „Kurz vor dem Kipppunkt“

Die österreichische Bundesregierung müsse dringend „alle politischen, diplomatischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten“ nutzen, um das zu verhindern und dafür ihren Einfluss bilateral sowie in der EU und der UNO geltend machen, forderten die beiden Hilfsorganisationen. Nur ein dauerhafter Waffenstillstand und groß angelegte humanitäre Hilfe für die gesamte Bevölkerung könnten noch verhindern, dass eine Massenhungersnot ausbricht und die Zahl der Menschen, die an den Folgen des Krieges sterben, sprunghaft ansteigt.

Die aktuellen Hilfsgüter, die mit Lkw in den Gazastreifen kommen, decken laut internationalen Organisationen den Bedarf bei Weitem nicht. Auch die via Luftbrücke gelieferte Hilfe könne eine humanitäre Katastrophe nicht abwenden. Es sei keine Zeit zu verlieren, „es muss gehandelt werden – jetzt“, forderten die heimischen NGOs.

Laut Ärzte ohne Grenzen sind bereits 25 Prozent der Kinder im Alter von sechs Monaten bis fünf Jahren und 25 Prozent der schwangeren und stillenden Frauen im Gazastreifen mangelernährt. „Unsere Teams in Gaza sind verzweifelt. Es wird immer schwieriger zu helfen. Medizinische Einrichtungen sind nicht oder nur teilweise funktionsfähig, es fehlt an Medikamenten und medizinischem Material und wir können unsere PatientInnen nur noch unzureichend mit Essen versorgen“, so Laura Leyser, Geschäftsführerin von Ärzte ohne Grenzen Österreich. Der Druck auf Israel steigt.

Vor seiner Reise nach Israel und ins Westjordanland hat Deutschlands Außenminister Johann Wadephul am Donnerstag vor einer möglichen Annexion palästinensischer Gebiete gewarnt und Israel aufgerufen, sichere Zugänge auf dem Landweg in das Kriegsgebiet zu schaffen. Er forderte die israelische Regierung „dringend“ auf, „den Vereinten Nationen und den internationalen Hilfsorganisationen sicheren Zugang und vor allem auch sichere und effektive Verteilung zu ermöglichen“. Nur über den Landweg könnten Hilfsgüter die Menschen in ausreichender Menge erreichen, so Wadephul. Das Sterben und Leiden im Gazastreifen habe „unfassbare Dimensionen angenommen“. Und er erklärte: Deutschland stehe zur Zwei-Staaten-Lösung und billige illegale Siedlungen im Westjordanland nicht.