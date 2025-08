36-Jähriger wollte trotz Verbots durch Baustelle in Lermoos fahren und blieb stecken

Eine für den Verkehr gesperrte Baustelle hielt einen 36-Jährigen am Donnerstagabend nicht davon ab, seine Fahrt auf der L21 in Lermoos fortzusetzen: Der Mann fuhr gegen 22.30 Uhr mit seinem Auto mit Anhänger Richtung Biberwier. An der Baustelle angekommen, missachtete der Mann mehrere – laut Polizei „deutlich angebrachte“ – Verbotszeichen und versetzte sogar Baustellenabsperrungen, um seine Fahrt fortsetzen zu können.