Ein Neuanfang inmitten der Krise: Ritas Geschichte

Die Familie fand Zuflucht in der Stadt Nouna – mittellos, ohne Unterkunft, Kleidung oder Nahrung. „Wir hatten nichts“, erzählt sie. Doch es gab Menschen, die halfen: Sie stellten der Familie ein Haus zur Verfügung und überließen ihnen ein Stück Land zur Bewirtschaftung. Trotz dieser Unterstützung blieb das tägliche Leben eine Herausforderung – besonders für ihr elf Monate altes Baby, das unter Mangelernährung litt. „Der Babybrei war einfach zu teuer“, sagt Rita. In ihrer Not wandte sie sich an das Sozialamt – und wurde an die Caritas verwiesen. Dort erhielt sie Hilfe.