Millionenerbin Marlene Engelhorn will nach Gaza segeln

Die Sozialaktivistin Marlene Engelhorn kündigte auf Instagram an, in den abgeriegelten Küstenstreifen segeln zu wollen. „Ich bin gegen Genozid und für ein freies Palästina“, schrieb sie zu dem Post.

Die deutsch-österreichische Millionenerbin und Sozialaktivistin Marlene Engelhorn will nach Gaza segeln, um auf die Situation der Palästinenser im umkämpften Gazastreifen aufmerksam zu machen. Das ging aus einem Posting hervor, das sie auf Instagram teilte. „Marlene wird bei der nächsten Flotte dabei sein“, hieß es darin.

Zuvor hatte Engelhorn bereits ein Kurzvideo gepostet, in dem sie mit einer weiteren Aktivistin auf der Wiener Mariahilfer Straße zu sehen ist. Dort heißt es: „Hi, ich bin Marlene. Ich bin gegen Genozid, Apartheid und für ein freies Palästina.“ Auch in dem Video kündigt sie an, nach Gaza segeln zu wollen.