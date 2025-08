Wetter erreicht „weiteren Tiefpunkt“, doch dann kehrt der Hochsommer zurück

Am Wochenende wird es nochmal kräftig regnen und da und dort auch blitzen, wie von Leserin Irma van Hattem in Untermieming fotografiert. Passend zu den Hundstagen kündigt sich in der kommenden Woche die langersehnte Rückkehr des Hochsommers an.

© Axel Springer, Leserfoto: Irma van Hattem