Tiroler Bucher glänzt mit neuem österreichischen Rekord bei der Schwimm-WM

Singapur – Der Tiroler Simon Bucher steht erneut in einem Langbahn-WM-Finale über 100 m Delfin. Der 25-Jährige verbesserte seinen österreichischen Rekord am Freitag bei den Titelkämpfen in Singapur zweimal und schwamm in 50,88 erstmals unter der 51-Sekunden-Marke. Das reichte zu Semifinalrang acht. Schon im Vorlauf hatte er in 51,16 seine mehr als drei Jahre alte bisherige nationale Bestmarke um zwei Hundertstel verbessert. Die Medaillenentscheidung ist für Samstag angesetzt.

Bucher hatte in dieser Saison speziell an seiner Geschwindigkeit auf der ersten Bahn gearbeitet, und wendete in seinem Lauf als Dritter. Auch in der zweiten Rennhälfte hielt der Vize-Weltmeister von Doha 2024 gut mit, musste aber noch einen Platz abgeben. Sein Rückstand auf den Gesamtsechsten betrug fünf Hundertstel, sein Vorsprung auf den Neunten acht Hundertstel. Ein erneuter Medaillengewinn erscheint unrealistisch, denn 50-m-Weltmeister Maxime Grousset war als Dritter mehr als sechs Zehntel schneller.