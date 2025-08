Mega-Ausbau geplant: Europas größter Flughafen soll deutlich wachsen

London – Um insgesamt 49 Milliarden Pfund soll der Londoner Flughafen Heathrow in den kommenden Jahren modernisiert und ausgebaut werden. Das sind umgerechnet derzeit 56,65 Mrd. Euro. Kernprojekt ist der Bau einer 3500 Meter langen dritten Start- und Landebahn, wie der Flughafen mitteilte. Diese soll demnach allein etwa 21 Milliarden Pfund kosten. Die Regierung rechnet mit 100.000 neue Jobs. Im Rathaus gibt es Umweltbedenken.

Mit der dritten Rollbahn, die innerhalb von zehn Jahren fertiggestellt werden könne, will der Flughafen den Angaben nach bis zu 276.000 zusätzliche Flüge ermöglichen. Die Autobahn M25 müsse dafür in einen Tunnel unter der neuen Start- und Landebahn verlegt werden. Auch bei den Terminals und der Infrastruktur soll sich am größten britischen Flughafen einiges ändern, die älteren Terminals sollen abgerissen oder modernisiert werden.