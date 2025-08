Fast die Hälfte wäscht nach Toilettengang im Krankenhaus nicht die Hände

Eine neue Studie an einem dänischen Krankenhaus lieferte schockierende Zahlen zum Händewaschen. Eine Expertin erklärt, warum richtiges Einseifen wichtig ist.

Haben Sie Ihre Hände brav eingeseift und unter den Wasserhahn gehalten? Die Nachfrage ist berechtigt, immerhin haben einer Studie zufolge 43,7 % der Klogänger an einem dänischen Krankenhaus das Waschbecken anschließend übersprungen. In manchen Testwochen waren es sogar 61,8 %.

„Das Thema ist nie erledigt“, sagt Bianka Brunner, Leiterin der Stabsstelle für Infektionsprävention und Krankenhaushygiene an der Innsbrucker Klinik. „Während Corona haben wir das ganz gut hinbekommen, aber es scheint nicht zur dauerhaften Gewohnheit geworden zu sein.“

Wichtig wäre es allemal, denn über den Tag kommt man mit diversen Krankheitserregern, Viren und Bakterien in Kontakt. „Mit dem Händewaschen schützt man sich selbst und andere, insbesondere vulnerable Gruppen“, betont Brunner.

Einer der Gründe für spärliches Einseifen könnte der Zeitaufwand sein – 20 bis 30 Sekunden sollte man die Hände waschen. „Im ersten Moment fühlt sich das ewig an, noch mal länger, wenn man im Stress ist“, weiß Brunner, „doch bedenkt man, dass man bei einer Ansteckung tagelang im Bett liegt, relativiert sich das.“

Brunner richtet ihren Appell aber auch an öffentliche Einrichtungen: Es brauche verstärkte Aufklärung und Bewusstseinsbildung.

Hygiene darf nicht verkompliziert werden: Hände so waschen, dass alle Teile einmal Seife gesehen haben.

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung müsse dabei nicht unbedingt forciert werden, „Hygiene darf nicht verkompliziert werden.“ Ihrer Meinung nach komme nur an, was praktikabel und umsetzbar ist. Man solle die Hände zumindest so waschen, dass alle Teile einmal Seife gesehen haben.